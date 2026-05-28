Pubblicata la graduatoria definitiva per i posti ai nidi d' infanzia dell' Unione Valdera

Notizia in breve

Oggi, 28 maggio, è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia dell'Unione Valdera per l'anno educativo 20262027. La lista è disponibile sul sito web dell’ente, nella sezione dedicata alle news e alle iscrizioni ai nidi. La pubblicazione riguarda la graduatoria finale per l’assegnazione dei posti ai nidi dell’Unione.