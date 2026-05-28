Pubblicata la graduatoria definitiva per i posti ai nidi d' infanzia dell' Unione Valdera
Oggi, 28 maggio, è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia dell'Unione Valdera per l'anno educativo 20262027. La lista è disponibile sul sito web dell’ente, nella sezione dedicata alle news e alle iscrizioni ai nidi. La pubblicazione riguarda la graduatoria finale per l’assegnazione dei posti ai nidi dell’Unione.
L'Unione Valdera comunica che oggi, giovedì 28 maggio, è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia relativa all'anno educativo 20262027 sul sito web dell'Unione Valdera nella sezione news e nella sezione iscrizione ai nidi. La graduatoria definitiva è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Pubblicata la Graduatoria definitiva ammissione ai nidiÈ stata resa pubblica la graduatoria definitiva per l’ammissione ai nidi d’infanzia nel comune di Arezzo.
Temi più discussi: Graduatoria definitiva Nidi d’Infanzia anno 2026/2027; Pubblicata la graduatoria definitiva per i posti ai nidi d'infanzia dell'Unione Valdera; Pubblicata la graduatoria definitiva per i nidi; Nidi d’infanzia in Valdera, pubblicata la graduatoria definitiva per il 2026/2027.
L’Unione Valdera comunica che giovedì 28 maggio è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno 2026-27 già pubblicata sul sito web dell'Unione nella sezione news e nella sezione Iscrizione ai nidi: comune.calcinaia.pi x.com
L’Unione Valdera comunica che giovedì 28 maggio è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno 2026-27 già pubblicata sul sito web dell'Unione nella sezione news e nella sezione Iscrizione ai nidi:https://www.comune. facebook
Nidi d’infanzia in Valdera, pubblicata la graduatoria definitiva per il 2026/2027L'Unione Valdera comunica che giovedì 28 maggio è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia relativa all'anno educativo 2026/2027 sul sito web dell'Unione Valdera: ... gonews.it
Pubblicata la graduatoria definitiva per i posti ai nidi d'infanzia dell'Unione ValderaL'Unione Valdera comunica che oggi, giovedì 28 maggio, è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia relativa all'anno educativo 2026/2027 sul sito web dell'Unione Vald ... pisatoday.it