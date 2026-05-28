Psicologo gratuito per studenti di terza media I e II superiore Ecco AscoltaMI su Unica | online FAQ video e materiali per scuole e famiglie

È attivo online il servizio “AscoltaMI”, uno sportello psicologico gratuito rivolto a studenti di terza media, prima e seconda superiore. Promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito, offre FAQ, video e materiali accessibili a scuole e famiglie. Il servizio si trova sulla piattaforma Unica e mira a supportare il benessere degli studenti.

Da oggi è attivo su Unica il servizio “AscoltaMI”, lo sportello psicologico online promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito per sostenere il benessere delle studentesse e degli studenti. Sulla piattaforma è disponibile la pagina dedicata al servizio, con video tutorial, domande frequenti e materiali informativi scaricabili per scuole e famiglie. Il Ministero ha stanziato oltre 18 milioni di euro all’anno per un servizio gratuito di supporto psicologico. La misura ha l’obiettivo di favorire il benessere degli studenti, prevenire possibili forme di disagio giovanile, contrastare la demotivazione allo studio e contribuire alla prevenzione dell’abbandono scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Psicologo gratis per studenti, su UNICA arriva il voucher per 5 incontri da 60 minuti

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