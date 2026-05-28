Nel primo trimestre del 2026, l’Asl di Avellino ha effettuato 2.239 prestazioni di psicologia di base, coinvolgendo 687 persone. I numeri sono stati comunicati dall’azienda sanitaria.

Tempo di lettura: 1 minuto Erogate 2.239 prestazioni a favore di 687 persone solo nel primo trimestre 2026. La Psicologia di Base dell’ Asl Avellino si conferma un servizio strategico ed essenziale per il benessere psicologico di centinaia di cittadini, con una copertura attiva in tutti i 6 Distretti sanitari della provincia. I risultati dell’esperienza maturata dal servizio offerto dall’Asl Avellino sono stati presentati questa mattina presso l’Auditorium della Regione Campania in occasione del 1º Corso di Formazione sui Servizi della Psicologia di Base che ha rappresentato un importante momento di confronto dedicato ai percorsi di cura, ascolto e prossimità rivolti alle persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Psicologi di base, boom di prestazioni all’Asl Avellino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Go From $0 to Wealth in 2026 Billionaire Habits + High Income Skills

Notizie e thread social correlati

Terapia del dolore, boom di prestazioni a Como: più servizi, nuovi ambulatori, équipe potenziataA Como, l’attività di terapia del dolore sta registrando un aumento significativo.

Self accettazione con l’Asl Toscana Centro: cambia l’accesso alle prestazioniDa oggi, nell’Asl Toscana Centro, è possibile usufruire del servizio di self accettazione presso vari ospedali della regione.

Argomenti più discussi: E se stessimo esagerando con le diagnosi di Adhd nei giovani?; Salute mentale, Salvatore (Aip): Servono strategie, non interventi spot.

Salute mentale, psicologo di base nelle ASP di Reggio CalabriaCon la delibera approvata dalla Giunta regionale della Calabria, fortemente voluta dal presidente Roberto Occhiuto, prende ufficialmente avvio il percorso per l’introduzione dello psicologo di base ne ... strettoweb.com

Perché i giganti della tecnologia stanno investendo trilioni di dollari nell'intelligenza artificiale? Quali forze economiche e industriali stanno guidando questa tendenza? reddit

Psicologo di base: boom di accessi. Maggioranza di donne, con ansiaBoom di accessi al servizio dello psicologo di base, avviato in via sperimentale in Versilia da settembre. Sono 68 le persone prese in carico dal servizio attivato dall’Azienda Usl Toscana nord ovest ... lanazione.it