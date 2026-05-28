Prestiti fino a 10 mila euro per gli universitari siciliani | dal 4 giugno via alle domande

Partiranno dal 4 giugno le domande per accedere al “prestito d’onore”, la nuova misura promossa dalla Regione siciliana per sostenere gli studenti universitari provenienti da famiglie a basso reddito iscritti negli atenei dell’Isola.L’iniziativa è stata presentata a Palermo dal presidente della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Prestito d'onore, fino a 10 mila euro per gli studenti siciliani

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Prestiti d'onore per gli studenti degli atenei siciliani: importi fino a 10mila euro a tasso zeroUn nuovo programma di prestiti d'onore è stato annunciato per gli studenti degli atenei siciliani.

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La Commissione europea lancia l'allarme sugli effetti della nuova crisi dei fossili, e l’Italia è tra i Paesi più colpiti. Il debito pubblico italiano continua ad aumentare, l’anno prossimo salirà fino al 139,2% del Pil, saremo il Paese più indebitato d’Europa, superand x.com

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Nasce il prestito d’onore in Sicilia, fino a 10mila euro per studiare nelle Università sicilianeIl finanziamento potrà essere richiesto da chi ha un reddito Isee fino a 20mila euro e sarà rimborsato, senza interessi con rate da 5 a 10 anni. Domande on line a partire dalle ore 12 del 4 giugno ... blogsicilia.it