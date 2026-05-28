Prestiti fino a 10 mila euro per gli universitari siciliani | dal 4 giugno via alle domande
Dal 4 giugno sarà possibile presentare le domande per il “prestito d’onore”, una misura della Regione siciliana destinata agli studenti universitari con famiglie a basso reddito iscritti nelle università dell’isola. Il prestito può arrivare fino a 10 mila euro. La richiesta può essere presentata a partire dalla data stabilita, senza specificare ulteriori modalità o requisiti aggiuntivi. La misura mira a supportare finanziariamente gli studenti in difficoltà.
Partiranno dal 4 giugno le domande per accedere al “prestito d’onore”, la nuova misura promossa dalla Regione siciliana per sostenere gli studenti universitari provenienti da famiglie a basso reddito iscritti negli atenei dell’Isola.L’iniziativa è stata presentata a Palermo dal presidente della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Prestito d'onore, fino a 10 mila euro per gli studenti siciliani
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