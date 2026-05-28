Presentazione del volume ' Canti dei senza volto Melodia della rivolta' alla SMS Biblio
Venerdì 29 maggio alle 17:00 si svolgerà presso la SMS Biblio di Pisa la presentazione del volume ‘Canti dei senza volto. Melodia della rivolta’, scritto da Massimiliano Bacchiet. La cerimonia si terrà nei locali del centro culturale situato sul Viale delle Piagge. L’evento prevede la discussione sul contenuto del libro, che raccoglie testi e riflessioni legate a temi di protesta e identità. La partecipazione è aperta al pubblico.
Venerdì 29 Maggio alle ore 17:00 nei locali della SMS Biblio sul Viale delle Piagge, a Pisa, si terrà la presentazione del volume di Massimiliano Bacchiet: ‘Canti dei senza volto. Melodie della rivolta’, edito da BFS Edizioni nel 2026. Il volume si incentra sul racconto dell'uso di canti e poesie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Temi più discussi: Presentazione del volume 'Canti dei senza volto. Melodia della rivolta' alla SMS Biblio; Coro della SAT e coro della Sosat, festa per i 100 anni di vita; Canti dei senza volto | Massimiliano Bacchiet | Pisa; ‘Canti per l’assemblea liturgica’. Nella cappella della Curia la presentazione della raccolta.
Un breve video di presentazione del volume: : / Massimiliano Bacchiet ; con la collaborazione di Duccio Ghelardoni (Bfs Edizioni, 2026) La prima presentazione si terrà venerdì 29 maggio, a facebook
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