Presentazione del volume ' Canti dei senza volto Melodia della rivolta' alla SMS Biblio

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 17:00 si svolgerà presso la SMS Biblio di Pisa la presentazione del volume ‘Canti dei senza volto. Melodia della rivolta’, scritto da Massimiliano Bacchiet. La cerimonia si terrà nei locali del centro culturale situato sul Viale delle Piagge. L’evento prevede la discussione sul contenuto del libro, che raccoglie testi e riflessioni legate a temi di protesta e identità. La partecipazione è aperta al pubblico.