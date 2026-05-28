Porticciolo Rino Avella | Porterò in consiglio comunale il mio dissenso per il progetto Marina di Pastena
Porterò sin da subito in Consiglio Comunale il mio netto e totale dissenso alla ipotesi di costruzione del nuovo porto turistico "Marina di Pastena" da 450 posti barca, proposto dalla società Polo Nautico srl. Mi schiero decisamente al fianco del comitato cittadino e di tutte le associazioni che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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