Pop up Your Vision | a Milano l’iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculare

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa ma ancora sottovalutata: è questo l’obiettivo di 'Pop Up Your Vision', l’iniziativa promossa da Alcon che arriva a Milano fino al 5 giungo a CityLife, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening gratuiti per valutare la presenza di secchezza oculare con il supporto di medici. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le Winx al Salone del Mobile con la mostra Home Fairy Home

Video Le Winx al Salone del Mobile con la mostra Home Fairy Home

Notizie e thread social correlati

Pop up Your Vision: arriva a Roma l’iniziativa di Alcon per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculareA Roma arriva “Pop up Your Vision”, l’iniziativa di Alcon dedicata alla sensibilizzazione sulla secchezza oculare.

Secchezza oculare, screening gratuiti a Roma: l’iniziativaAl Maximo shopping center di Roma, fino al cinque maggio, vengono offerti screening gratuiti per verificare la presenza di secchezza oculare, con...

Pop up Your Vision: a Milano l'iniziativa per sensibilizzare sulla secchezza oculare, fino al 5 giugno screening gratuiti con oculistiAumentare la consapevolezza su una patologia diffusa ma ancora sottovalutata: è questo l’obiettivo di Pop Up Your ... msn.com

Pop up Your Vision: arriva a Roma l’iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculareIn Italia si stimano circa 10 milioni di persone con sintomi riconducibili alla malattia dell’Occhio Secco, ma in molti non si rivolgono all’oculista, figura chiave per la diagnosi. Un dato che ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web