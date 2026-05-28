Pop up Your Vision | a Milano l’iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculare
(Adnkronos) – Aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa ma ancora sottovalutata: è questo l’obiettivo di 'Pop Up Your Vision', l’iniziativa promossa da Alcon che arriva a Milano fino al 5 giungo a CityLife, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening gratuiti per valutare la presenza di secchezza oculare con il supporto di medici. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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