Pontedera macchina ' tappabuche' in azione | sperimentazione in corso

Notizia in breve

Una macchina 'tappabuche' sta operando a Pontedera da questa mattina, con interventi previsti per due giorni. La zona interessata comprende viale America e alcune aree nella zona industriale. La macchina sta riparando le strade in queste aree, con lavori che si svolgono in modo continuativo. Nessuna altra informazione sulle modalità o sui responsabili dell'intervento è stata comunicata.