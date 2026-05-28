Pontedera macchina ' tappabuche' in azione | sperimentazione in corso
Una macchina 'tappabuche' sta operando a Pontedera da questa mattina, con interventi previsti per due giorni. La zona interessata comprende viale America e alcune aree nella zona industriale. La macchina sta riparando le strade in queste aree, con lavori che si svolgono in modo continuativo. Nessuna altra informazione sulle modalità o sui responsabili dell'intervento è stata comunicata.
Macchina ‘tappabuche’ in azione per due giorni a Pontedera. La zona di intervento, già dalle prime ore di stamani, è quella di viale America e di alcuni tratti nella zona industriale.La sperimentazione del macchinario, come era stato annunciato dall'amministrazione comunale facendo il punto sul. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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