Ponsacco | il Capodanno d' Estate è il tema della Festa del Commercio

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Ponsacco si è svolto il 'Capodanno d'Estate', una festa che ha portato musica, spettacoli e cibo nel centro storico. L'evento ha anticipato l'inizio dell'anno nuovo, trasformando il tradizionale San Silvestro in una celebrazione in versione estiva. La manifestazione ha coinvolto diverse aree della città e si è svolta con l'obiettivo di animare le vie principali con attività e intrattenimento.

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A Ponsacco l'anno nuovo arriva in anticipo con il 'Capodanno d'Estate', dove musica, spettacoli e buon cibo animeranno il centro storico con un originalissimo San Silvestro in versione estiva. E' sabato 6 giugno la data dell'appuntamento più atteso, con il nuovo tema scelto per la Festa del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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