Ponsacco | il Capodanno d' Estate è il tema della Festa del Commercio

Notizia in breve

A Ponsacco si è svolto il 'Capodanno d'Estate', una festa che ha portato musica, spettacoli e cibo nel centro storico. L'evento ha anticipato l'inizio dell'anno nuovo, trasformando il tradizionale San Silvestro in una celebrazione in versione estiva. La manifestazione ha coinvolto diverse aree della città e si è svolta con l'obiettivo di animare le vie principali con attività e intrattenimento.