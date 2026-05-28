Politiche giovanili | al Giardino Scotto la seconda serata di ' Fuor di Maggio' con il festival ' Union'
Sabato 30 maggio si svolgerà la seconda serata di 'Fuor di Maggio', un evento promosso dal Comune di Pisa e inserito nel festival 'Union'. La manifestazione si terrà al Giardino Scotto e segue il successo della prima serata, che si è svolta venerdì 22 maggio in piazza XX Settembre. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella vita della città.
Dopo il successo di partecipazione alla prima serata di ‘Fuori di Maggio’, che si è tenuta venerdì 22 maggio in piazza XX Settembre, sabato 30 maggio si terrà la seconda serata del progetto promosso dal Comune di Pisa con l’obiettivo di coinvolgere i giovani al centro della vita cittadina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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