Politiche giovanili | al Giardino Scotto la seconda serata di ' Fuor di Maggio' con il festival ' Union'

Notizia in breve

Sabato 30 maggio si svolgerà la seconda serata di 'Fuor di Maggio', un evento promosso dal Comune di Pisa e inserito nel festival 'Union'. La manifestazione si terrà al Giardino Scotto e segue il successo della prima serata, che si è svolta venerdì 22 maggio in piazza XX Settembre. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella vita della città.