Pisa si colora di Azzurro con la mostra itinerante sulle nazionali di calcio al Museo della Grafica

Pisa accoglie la mostra itinerante ‘Sfumature di Azzurro’ al Museo della Grafica, dedicata alla storia delle nazionali di calcio italiane. La rassegna si tiene in vista della partita di qualificazione al Mondiale del 2027 tra la nazionale femminile e la Serbia, prevista per il 5 giugno alle 18:15. La mostra presenta una selezione di fotografie, memorabilia e documenti legati alle varie rappresentative italiane.

In occasione della gara di qualificazione al Mondiale del 2027 tra la Nazionale Femminile di Andrea Soncin e la Serbia (5 giugno, ore 18:15), Pisa ospita la nuova tappa di ‘Sfumature di Azzurro’, la mostra itinerante che racconta la storia delle Nazionali italiane attraverso una selezione di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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