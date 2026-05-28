Pisa si colora di Azzurro con la mostra itinerante sulle nazionali di calcio al Museo della Grafica

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pisa si inaugura una mostra itinerante dedicata alle nazionali di calcio italiane, allestita al Museo della Grafica. La rassegna, intitolata ‘Sfumature di Azzurro’, si concentra sulla storia delle squadre nazionali e si tiene in vista della partita di qualificazione al Mondiale del 2027 tra la nazionale femminile e la Serbia, programmata per il 5 giugno alle 18:15. La mostra sarà aperta fino a data da definirsi.

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In occasione della gara di qualificazione al Mondiale del 2027 tra la Nazionale Femminile di Andrea Soncin e la Serbia (5 giugno, ore 18:15), Pisa ospita la nuova tappa di ‘Sfumature di Azzurro’, la mostra itinerante che racconta la storia delle Nazionali italiane attraverso una selezione di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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