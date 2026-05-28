Stasera, giovedì 28 maggio, torna su La7 il programma Piazzapulita con Corrado Formigli. Tra gli ospiti ci sono Rula Jebreal, Serena Dandini e Massimo Giannini. La trasmissione si concentra su temi di attualità e inchieste, offrendo approfondimenti e interviste. La puntata andrà in onda in prima serata, portando sullo schermo discussioni e analisi su eventi recenti.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 28 maggio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di attualità e inchiesta della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 28 maggio 2026. Al centro della puntata, un’inchiesta esclusiva di Carlo Marsilli sulla storia dell’uomo più discusso dei Servizi segreti: l’ex numero due dell’intelligence, Giuseppe Del Deo. A seguire, Piazzapulita proporrà un viaggio dentro gli scontri e le tensioni politiche nelle file dei Servizi. Nel corso della serata, focus sull’attualità nazionale, con l’analisi dei risultati delle elezioni amministrative, e internazionale, con un nuovo approfondimento sullo scandalo degli abusi di Israele nei confronti degli attivisti della Flotilla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita: Rula Jebreal, Serena Dandini e Massimo Giannini tra gli ospiti

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