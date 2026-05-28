Perché Palazzo Labia e il Teatro delle Vittorie non potranno mai esser studi Rai | le parole dell’Ad Sergio alla Camera

Il 10 giugno, l’amministratore delegato sarà presente in Commissione Vigilanza Rai per un’audizione sul piano immobiliare. La sua partecipazione è stata confermata alla presidente della Commissione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti dell’audizione o sui motivi per cui alcuni edifici, come Palazzo Labia e il Teatro delle Vittorie, non potranno diventare studi televisivi della Rai.

«Il 10 giugno sarò in Vigilanza Rai per l’ audizione sul piano immobiliare, l’ho appena confermato alla presidente Barbara Floridia». Lo ha detto Roberto Sergio, direttore generale della Rai, in audizione in commissione Cultura alla Camera sui temi relativi al valore culturale, storico e artistico del Teatro delle Vittorie e di altri edifici interessati dal piano immobiliare della Rai. Nel corso della audizione Sergio ha bocciato sia l’utilizzo del Teatro delle Vittorie, in vendita, che per Palazzo Labia a Venezia. Almeno per viale Mazzini. Nel patrimonio immobiliare della Rai «esistono immobili che non sono soltanto asset patrimoniali, ma luoghi da forte valore storico, artistico e anche di emozione collettiva come palazzo Labia e il Teatro delle Vittorie. 🔗 Leggi su Open.online

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