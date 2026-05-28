Il Vaticano ha nominato un commissario straordinario alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo a causa di una crisi finanziaria. La struttura, dedicata a Padre Pio, ha registrato problemi economici e di gestione, che hanno portato alla decisione di intervento diretto. La gestione temporanea mira a ristabilire la stabilità finanziaria e a risolvere le criticità emerse. La nomina segue segnalazioni di difficoltà nel funzionamento e nelle risorse dell'ospedale.

La Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo è in una grave crisi finanziaria, e medici e dipendenti protestano da mesi Papa Leone XIV ha di fatto commissariato la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, l’ospedale religioso privato pugliese che fu fondato da Padre Pio negli anni Cinquanta e di proprietà del Vaticano, considerato una delle strutture migliori della sanità del Sud Italia. Con un chirografo, cioè un documento scritto e firmato di persona, ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza che dovrà occuparsi della situazione finanziaria dell’ospedale, che è in grave crisi economica. Sostituirà il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché il papa ha commissariato l’ospedale di Padre Pio

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