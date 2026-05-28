Perché il papa ha commissariato l’ospedale di Padre Pio
Il Vaticano ha nominato un commissario straordinario alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo a causa di una crisi finanziaria. La struttura, dedicata a Padre Pio, ha registrato problemi economici e di gestione, che hanno portato alla decisione di intervento diretto. La gestione temporanea mira a ristabilire la stabilità finanziaria e a risolvere le criticità emerse. La nomina segue segnalazioni di difficoltà nel funzionamento e nelle risorse dell'ospedale.
La Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo è in una grave crisi finanziaria, e medici e dipendenti protestano da mesi Papa Leone XIV ha di fatto commissariato la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, l’ospedale religioso privato pugliese che fu fondato da Padre Pio negli anni Cinquanta e di proprietà del Vaticano, considerato una delle strutture migliori della sanità del Sud Italia. Con un chirografo, cioè un documento scritto e firmato di persona, ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza che dovrà occuparsi della situazione finanziaria dell’ospedale, che è in grave crisi economica. Sostituirà il... 🔗 Leggi su Ilpost.it
Man climbs career relying on wife, he betrays marriage and ends up losing everything.
Notizie e thread social correlati
Perché il papa ha commissariato l'ospedale di Padre Pio: buchi milionari nei bilanci e ombre sulla gestione. "Assegni ad personam e sacrifici per i dipendenti"Il bilancio dell'ospedale di Padre Pio presenta un deficit stimato tra 250 e 300 milioni di euro.
L’ospedale di Padre Pio nei guai, il mare di debiti e l’allarme in Vaticano. La mossa drastica del Papa: chi ha mandato per salvarloIl Vaticano ha istituito una commissione con poteri speciali per intervenire sulla gestione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza,...
Temi più discussi: Leone XIV commissaria l'ospedale di Padre Pio: Debiti intorno ai 250 milioni di euro; Vaticano, Papa Leone XIV commissaria l’ospedale di Padre Pio: buco da oltre 220 milioni per Casa Sollievo della Sofferenza; L'ospedale di Padre Pio nei guai, il mare di debiti e l'allarme in Vaticano. La mossa drastica del Papa: chi ha mandato per salvarlo; Il Papa istituisce una commissione per rilanciare Casa Sollievo della Sofferenza.
L'ospedale di Padre Pio nei guai, il mare di debiti e l'allarme in Vaticano. La mossa drastica del Papa: chi ha mandato per salvarlo x.com
23 maggio 1987 Una data che ha segnato la storia di Padre Pio e del Santuario di San Giovanni Rotondo. 39 anni fa, Papa Giovanni Paolo II visitò la cittadina garganica in una memorabile visita pastorale, lasciando un’impronta profonda nel cuore dei fedel facebook
Perché il papa ha commissariato l'ospedale di Padre Pio: buchi milionari nei bilanci e ombre sulla gestione. Assegni ad personam e sacrifici per i dipendentiLa decisione del pontefice è arrivata dopo mesi di tensioni e proteste sindacali, giunti a indire uno sciopero della fame. Il manager Gino Gumirato: È una commissione di indirizzo e vigilanza, come a ... today.it
Il Papa interviene su Casa Sollievo della Sofferenza, conti sotto esame e nuova governance per l’ospedale di Padre PioIl Papa istituisce una Commissione speciale per Casa Sollievo della Sofferenza. Conti sotto esame e nuova governance per l’ospedale di Padre Pio tra debiti e tensioni sindacali ... famigliacristiana.it