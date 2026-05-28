Perché è importante celebrare la Giornata del Gioco

Notizia in breve

La Giornata Mondiale del Gioco si celebra per sottolineare l'importanza del tempo libero e del divertimento per i bambini. Questa giornata evidenzia come il gioco sia un diritto fondamentale, necessario per lo sviluppo e il benessere dei più giovani. Viene ricordato che le attività ludiche contribuiscono a una crescita sana e felice, rendendo il gioco un elemento essenziale nell'infanzia. L'obiettivo è sensibilizzare sull'accesso equo alle opportunità di divertimento.