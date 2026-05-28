Federico Gianassi è stato eletto segretario del Pd a Firenze con voto unanime. L'elezione si è svolta durante un'assemblea in cui erano presenti 112 membri, di cui 99 in sede e 13 online. Gianassi ha ricevuto tutti i voti espressi, senza opposizioni. La nomina ha concluso la sessione di voto, confermando la sua candidatura.

FIRENZE – Federico Gianassi è stato eletto segretario del Pd Firenze all’unanimità. Gianassi ha ricevuto 112 voti su 112 (99 presenti, 13 online). Lo ha eletto, questa sera 28 maggio 2026, l’assembleacittadina del partito. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pd: Gianassi eletto all’unanimità segretario del partito a Firenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pd, Gianassi è segretario. Giorgetti e Scaglione i vice. Scintille tra Giani e FunaroIl Partito Democratico ha eletto Federico Gianassi come nuovo segretario, con voto unanime, fino al congresso di ottobre.

Stefano Pizzutelli eletto segretario del Circolo Pd FrosinoneQuesta mattina si è svolta l'assemblea congressuale del Circolo del Partito Democratico di Frosinone, durante la quale è stato eletto come nuovo...

Temi più discussi: Pd, Gianassi è segretario. Giorgetti e Scaglione i vice. Scintille tra Giani e Funaro; Pd Firenze, Gianassi eletto all’unanimità: prove di unità in vista del congresso; Firenze, Ceccarelli si dimette da Segretario del Pd, giovedì sarà eletto il reggente; Pd: molla il segretario fiorentino Ceccarelli. Ora Gianassi e poi il congresso: Fase nuova.

Pd, Gianassi è segretario. Giorgetti e Scaglione i vice. Scintille tra Giani e FunaroIl deputato eletto all’unanimità in assemblea: sarà reggente fino al congresso Le frecciate del governatore alla sindaca che ribatte: A ognuno il suo ruolo. msn.com

Pd: molla il segretario fiorentino Ceccarelli. Ora Gianassi e poi il congresso: Fase nuovaParole di apprezzamento per l'uscente, ma ovviamente ha pesato il brutto risultato fiorentino alle ultime regionali ... firenzetoday.it