Parma punta sulla neutralità climatica | al Comune oltre 1,3 milioni di euro
Parma riceve oltre 1,3 milioni di euro dal Comune per sostenere la sua partecipazione alla missione europea “100 Climate Neutral”. La città fa parte di un gruppo di nove città italiane coinvolte nel programma dell’Unione Europea, che mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. La somma sarà destinata a progetti e iniziative per ridurre le emissioni e promuovere pratiche sostenibili. La partecipazione si inserisce nel piano di Parma per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale.
Parma è tra le nove città italiane coinvolte nella missione europea “100 Climate Neutral”, il programma promosso dall’Unione Europea con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.Il percorso è stato al centro del convegno che si è svolto oggi, 28 maggio, a Torino, con la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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