Ultimo atto della Champions League, la gara più importante di tutte e quella che assegna il massimo trofeo continentale: a distanza di 12 mesi dal suo primo titolo i campioni uscenti del Paris Saint Germain scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta. I parigini vanno per la conferma in una stagione magari non sfolgorante come quella passata ma che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. A Budapest Parigini a caccia del bis europeo

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Psg Beat Arsenal | Champions League 2026

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Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 06-05-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Ancora tanti gol tra bavaresi e pariginiIl match tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain si gioca il 6 maggio 2026 alle ore 21:00, con formazioni ufficiali e convocati già annunciati.

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#UEFAChampionsLeague - Finale #ParisSaintGermain vs #Arsenal - Mi è stato chiesto un Pronostico. Personalmente preferisco aspettare il Live, vedere come si mette e decidere al momento. Per chi proprio vuole un Pre-Match direi: Testa a Testa PSG @ 1,7 x.com

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