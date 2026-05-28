Orrore nella periferia di Roma | trentaduenne attirata in trappola segregata e violentata dal branco per 3 giorni

Una donna di 32 anni è stata segregata, violentata ripetutamente da un gruppo e tenuta prigioniera per oltre 36 ore in uno stabile abbandonato in via Cesare Tallone, nella zona di Tor Cervara, periferia di Roma. La vicenda si è verificata negli ultimi giorni e la donna è stata trovata in condizioni critiche. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare gli aggressori.

Una donna di 32 anni di origini colombiane è stata segregata e sottoposta a ripetute violenze sessuali di gruppo per oltre 36 ore all’interno di uno stabile abbandonato in via Cesare Tallone, nella zona di Tor Cervara, alla periferia est di Roma. La drammatica vicenda, consumatasi a partire dalla serata del 19 maggio, è stata parzialmente ricostruita nelle ultime ore dalla Squadra mobile di Roma, la quale, a seguito di un tempestivo blitz all’interno dell’edificio, ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti di cinque uomini, ritenuti i presunti responsabili delle violenze e delle torture subite dalla giovane. L’accaduto. Tutto ha inizio la sera del 19 maggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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