OrizzonteScuola7 la newsletter settimanale di OrizzonteScuola Iscriviti gratuitamente

Notizia in breve

Ogni venerdì, gli iscritti alla newsletter di OrizzonteScuola riceveranno gratuitamente via email un riepilogo delle notizie più rilevanti della settimana. La pubblicazione, chiamata “OrizzonteScuola7”, è pensata per chi segue con interesse le novità nel settore scolastico. La newsletter è disponibile senza costi e si rivolge ai lettori abituali della testata. L’iniziativa mira a offrire un aggiornamento rapido e diretto sui principali temi trattati durante la settimana.