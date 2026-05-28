A Oristano, un giovane si è presentato spontaneamente in Questura dopo aver lasciato un allarme bomba al Gremio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i suoi movimenti e consentito di identificarlo. La polizia ha confermato che il ragazzo si è consegnato senza resistenze. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sull'entità della minaccia.

? Punti chiave Perché il giovane ha deciso di consegnarsi spontaneamente in Questura?. Come hanno fatto le telecamere a identificare l'autore del gesto?. Quali indagini sta conducendo la Digos sul movente del ragazzo?. Cosa rischia ora chi ha scatenato l'allarme al Gremio?.? In Breve Identificazione tramite filmati della polizia locale in via Eleonora d’Arborea.. Intervento sul posto di Digos con gli agenti Federica Sanna e Giacomo Deiana.. Consegna spontanea del venticinquenne o trentenne in Questura giovedì 28 maggio 2026.. Indagini della Digos per reato di procurato allarme presso il Gremio dei falegnami.. Un giovane tra i 25 e i 30 anni si è presentato stamane in Questura a Oristano per confessare di aver lasciato una scatola di cartone sulla soglia del Gremio dei falegnami, scatenando l’allarme bomba ieri sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, allarme bomba al Gremio: il giovane si consegna in Questura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oristano, arrestato il maestro di karate: scontro e danni in QuesturaUn maestro di karate è stato arrestato nel centro storico di Oristano con l’accusa di aver opposto resistenza e minacciato gli agenti durante un...

Vibo, sparatoria per una ragazza: ferito un giovane, si consegna l’autoreNella serata di ieri a Vibo, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto una ragazza e un giovane, quest’ultimo rimasto ferito.

Temi più discussi: Allarme bomba davanti alla sede del gremio: cosa sappiamo; Oristano, allarme bomba nella sede del Gremio; Oristano, allarme bomba davanti al Gremio dei falegnami; Oristano, allarme bomba nella sede del gremio.

Allarme #bomba a #Oristano in via Eleonora: un pacco sospetto davanti al Gremio dei Falegnami fa scattare l'intervento di Polizia e artificieri. x.com

Paura a Oristano, allarme bomba nella notte in pieno centro cittàAllarme bomba a Oristano in via Eleonora: un pacco sospetto davanti al Gremio dei Falegnami fa scattare l'intervento di Polizia e artificieri ... cagliaripad.it

Oristano, allarme bomba davanti al Gremio dei falegnamiTrovati una scatola con sopra un mattone e un messaggio. La zona è stata isolata dalla polizia in attesa degli artificieri ... rainews.it