Oleggio riapre l’ufficio postale Polis | nuovi servizi spazi rinnovati e presto anche il passaporto

Notizia in breve

L’ufficio postale di Oleggio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di rinnovamento. È stato aggiornato con nuovi spazi e servizi, in linea con il progetto Polis di Poste Italiane, destinato a migliorare l’offerta nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Tra i servizi disponibili, arriverà presto anche il rilascio del passaporto.