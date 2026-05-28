Oleggio riapre l’ufficio postale Polis | nuovi servizi spazi rinnovati e presto anche il passaporto

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ufficio postale di Oleggio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di rinnovamento. È stato aggiornato con nuovi spazi e servizi, in linea con il progetto Polis di Poste Italiane, destinato a migliorare l’offerta nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Tra i servizi disponibili, arriverà presto anche il rilascio del passaporto.

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Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Oleggio, rinnovato secondo il progetto Polis di poste italiane, l’iniziativa nazionale pensata per ampliare i servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.Sono terminati infatti gli interventi di ammodernamento della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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