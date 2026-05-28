Il leader del servizio di intelligence russo ha dichiarato che la NATO sta preparando un conflitto su larga scala verso est. La notizia si basa su affermazioni riguardanti attività militari e mobilitazioni nelle regioni di Polonia e Stati Baltici. Non sono forniti dettagli specifici sulle operazioni o sui piani militari, ma si sottolinea una percezione di escalation militare nella zona. La dichiarazione non include informazioni su nuove strategie o sui bilanci degli stati europei.

? Punti chiave Cosa spinge Polonia e Stati Baltici ad aumentare così drasticamente il PIL?. Come influirà la nuova strategia americana sui bilanci degli stati europei?. Perché la pianificazione militare sembra correre più veloce della diplomazia internazionale?. Chi dovrà farsi carico dei costi per la protezione delle frontiere europee?.? In Breve Serghei Shoigu evidenzia nuovi documenti strategici di Washington per gli alleati europei.. Polonia e Stati Baltici puntano al 3,5% del PIL per la difesa entro 2035.. L'incremento dei budget militari trasforma le capacità operative in Polonia e Baltici.. La pianificazione militare europea corre più veloce della diplomazia internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Naryshkin: la Nato prepara un conflitto armato su larga scala verso est

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