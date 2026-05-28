Musica celtica giochi di una volta e solidarietà | ad Arona c' è In canto folk

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un sabato pomeriggio tra musica tradizionale, giochi all'aria aperta e solidarietà. Sabato 30 maggio ad Arona arriva "In canto folk", l'evento organizzato dall'associazione "La culla dei sensi" per sostenere i propri progetti educativi e pedagogici. La manifestazione, in programma a Montrigiasco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L'Arena Sadurano riapre i battenti e festeggia la Liberazione tra giochi di una volta e musica etno-folkL'Arena Sadurano ha riaperto i cancelli sabato 25 aprile, segnando l'inizio della stagione estiva 2026.

Argomenti più discussi: Musica celtica, giochi di una volta e solidarietà: ad Arona c'è In canto folk; Beltane sfida la burocrazia: La nostra festa celtica si fa; Cosa fare in città: gli eventi del ponte del 2 giugno.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web