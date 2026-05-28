Musica celtica giochi di una volta e solidarietà | ad Arona c' è In canto folk
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Un sabato pomeriggio tra musica tradizionale, giochi all'aria aperta e solidarietà. Sabato 30 maggio ad Arona arriva "In canto folk", l'evento organizzato dall'associazione "La culla dei sensi" per sostenere i propri progetti educativi e pedagogici. La manifestazione, in programma a Montrigiasco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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