Morte Roberta Bertacchi 4 punti di approfondimento richiesti dal gip | C'è registrazione di una voce maschile

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gip ha richiesto quattro approfondimenti sulla morte di Roberta Bertacchi, trovata impiccata con una sciarpa da stadio nelle prime ore del 6 gennaio. Tra gli elementi da verificare, una registrazione audio che contiene una voce maschile. Sono stati concessi altri tre mesi di tempo per completare gli accertamenti, che includono anche analisi balistiche e testimoni. La procura si riserva di valutare i risultati prima di eventuali ulteriori indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Altri 3 mesi di tempo per svolgere ulteriori accertamenti sulla morte di Roberta Bertacchi, la ragazza trovata impiccata a Casarano con una sciarpa da stadio nelle prime ore della mattina del 6 gennaio 2024. Prima di morire, la ragazza aveva litigato con il fidanzato, indagato per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nuove indagini sulla morte di Roberta Bertacchi, trovata impiccata alla sciarpa da stadio. Il Gip: «Incompletezza investigativa»Nuove indagini sono state avviate sulla morte di una donna di 26 anni trovata impiccata alla sciarpa da stadio sul balcone della sua casa.

Morte di Roberta Bertacchi, troppi dubbi sul suicidio. Il caso resta apertoIl caso della morte di Roberta Bertacchi rimane aperto, con dubbi sul suo possibile suicidio.

Temi più discussi: Nuove indagini sulla morte di Roberta Bertacchi, impiccata a sciarpa da stadio: Dubbi sul suicidio; Morte di Roberta Bertacchi, troppi dubbi sul suicidio. Il caso resta aperto; Nuove indagini sulla morte di Roberta Bertacchi, trovata impiccata a Lecce: Dubbi sul suicidio e il gip rigetta l'archiviazione; Nuove indagini sulla morte di Roberta Bertacchi, trovata impiccata alla sciarpa da stadio. Il Gip: Incompletezza investigativa.

morte roberta bertacchi morte roberta bertacchi 4Morte Roberta Bertacchi, 4 punti di approfondimento richiesti dal gip: C’è registrazione di una voce maschileTre mesi di tempo per effettuare ulteriori accertamenti sulla morte di Roberta Bertacchi, 26enne di Ruffano trovata impiccata nella sua casa di Casarano nella notte tra il 5 e il 6 gennaio del 2024. fanpage.it

26enne trovata senza vita in casa. Nuove indagini per istigazione al suicidioIl gip Francesco Valente ha respinto l'archiviazione per istigazione al suicidio e disposto nuove indagini per la morte di Roberta Bertacchi. Sotto la lente i file audio e video della notte del decess ... leccenews24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web