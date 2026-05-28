Morte Roberta Bertacchi 4 punti di approfondimento richiesti dal gip | C'è registrazione di una voce maschile

Notizia in breve

Il gip ha richiesto quattro approfondimenti sulla morte di Roberta Bertacchi, trovata impiccata con una sciarpa da stadio nelle prime ore del 6 gennaio. Tra gli elementi da verificare, una registrazione audio che contiene una voce maschile. Sono stati concessi altri tre mesi di tempo per completare gli accertamenti, che includono anche analisi balistiche e testimoni. La procura si riserva di valutare i risultati prima di eventuali ulteriori indagini.