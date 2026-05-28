Morte Roberta Bertacchi 4 punti di approfondimento richiesti dal gip | C'è registrazione di una voce maschile
Il gip ha richiesto quattro approfondimenti sulla morte di Roberta Bertacchi, trovata impiccata con una sciarpa da stadio nelle prime ore del 6 gennaio. Tra gli elementi da verificare, una registrazione audio che contiene una voce maschile. Sono stati concessi altri tre mesi di tempo per completare gli accertamenti, che includono anche analisi balistiche e testimoni. La procura si riserva di valutare i risultati prima di eventuali ulteriori indagini.
Altri 3 mesi di tempo per svolgere ulteriori accertamenti sulla morte di Roberta Bertacchi, la ragazza trovata impiccata a Casarano con una sciarpa da stadio nelle prime ore della mattina del 6 gennaio 2024. Prima di morire, la ragazza aveva litigato con il fidanzato, indagato per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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la Repubblica. . Si allungano ombre inquietanti sulla morte di Roberta Bertacchi, la giovane di 26 anni, originaria di Ruffano, trovata impiccata sul balcone della sua abitazione, alla periferia di Casarano, la mattina del 6 gennaio 2024. Il gip del tribunale di Lec facebook
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