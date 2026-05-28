Monza e l’ultimo passo per la Serie A Bianco | Abbiamo reagito sempre Vogliamo questa vittoria

Notizia in breve

Il Monza si prepara all’ultimo match decisivo per la promozione in Serie A. La squadra ha sempre reagito nelle situazioni più difficili e punta alla vittoria finale. La partita si disputa nello stesso stadio e nello stesso giorno di un precedente storico. I giocatori sono concentrati e determinati a ottenere il risultato. La società ha confermato l’intenzione di fare tutto il possibile per conquistare i tre punti. La gara si svolgerà senza pubblico, causa restrizioni sanitarie.