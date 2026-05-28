Monza e l’ultimo passo per la Serie A Bianco | Abbiamo reagito sempre Vogliamo questa vittoria
Il Monza si prepara all’ultimo match decisivo per la promozione in Serie A. La squadra ha sempre reagito nelle situazioni più difficili e punta alla vittoria finale. La partita si disputa nello stesso stadio e nello stesso giorno di un precedente storico. I giocatori sono concentrati e determinati a ottenere il risultato. La società ha confermato l’intenzione di fare tutto il possibile per conquistare i tre punti. La gara si svolgerà senza pubblico, causa restrizioni sanitarie.
Monza, 28 maggio 2026 – Tra scaramanzia a palate, ricorsi storici (si gioca nello stesso identico giorno della prima e per ora unica promozione ottenuta nel 2022 ) e anche tanta consapevolezza sotto l’aspetto del punteggio parziale - 2-0 a favore dopo l’andata della finale playoff - il Monza si prepara alla notte decisiva. Ore 20, in un U-Power Stadium che si preannuncia per la prima volta in stagione tutto esaurito, i biancorossi ospitano il Catanzaro. Per volare in Serie A si può addirittura perdere con due gol di scarto. Ma questo è lo scenario più cupo, perché nessuno a Monza vorrebbe vivere una serata di palpitazioni. Di certo il Catanzaro, che arriverà in Brianza con la volontà di onorare il campionato fino all’ultimo, non va sottovalutato specialmente nella prima parte di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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