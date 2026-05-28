Monza-Catanzaro venerdì 29 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Monza di Bianco si avvicina alla promozione in Serie A dopo aver perso 0-2 nella gara di andata contro il Catanzaro di Aquilani. La partita di ritorno è prevista per venerdì 29 maggio 2026 alle 20:00. La squadra lombarda dovrà vincere con almeno tre gol di scarto per ottenere il passaggio diretto, mentre il Catanzaro può qualificarsi anche con un pareggio o una sconfitta meno pesante.
Il Monza di Bianco è ad un passo dall’immediato ritorno in serie A dopo lo 0 a 2 della gara d’andata contro il Catanzaro di Aquilani. I brianzoli hanno giocato da grande squadra, lasciando sfogare l’avversario e colpendolo alla distanza con Hernani e Caso chiudendo di fatto i conti contro una squadra apparsa decisamente stanca rispetto alla doppia sfida contro il Palermo. Per i calabresi il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Serie B - Monza-Catanzaro, il calendario della finale
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