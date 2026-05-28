Modifiche temporanee viabilità per manifestazione ciclistica Ingorda 2026 il 30 maggio

Notizia in breve

Per la manifestazione ciclistica non competitiva “Ingorda 2026” prevista per il 30 maggio, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. Le variazioni interesseranno alcune strade della zona coinvolta dall’evento e saranno in vigore solo durante la giornata. La modifica della viabilità si rende necessaria per consentire lo svolgimento della corsa e garantire la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e i percorsi alternativi disponibili.