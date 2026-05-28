Modifiche temporanee viabilità per manifestazione ciclistica Ingorda 2026 il 30 maggio

Da parmatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la manifestazione ciclistica non competitiva “Ingorda 2026” prevista per il 30 maggio, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. Le variazioni interesseranno alcune strade della zona coinvolta dall’evento e saranno in vigore solo durante la giornata. La modifica della viabilità si rende necessaria per consentire lo svolgimento della corsa e garantire la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e i percorsi alternativi disponibili.

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In occasione della manifestazione ciclistica non competitiva “Ingorda 2026”, in programma il 30 maggio, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità.Dalle 7 alle 10, in Via Doberdò, da Via Trieste a Via R. Brozzi, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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