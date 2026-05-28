Modifiche temporanee viabilità per manifestazione ciclistica Ingorda 2026 il 30 maggio
Per la manifestazione ciclistica non competitiva “Ingorda 2026” prevista per il 30 maggio, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. Le variazioni interesseranno alcune strade della zona coinvolta dall’evento e saranno in vigore solo durante la giornata. La modifica della viabilità si rende necessaria per consentire lo svolgimento della corsa e garantire la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e i percorsi alternativi disponibili.
In occasione della manifestazione ciclistica non competitiva “Ingorda 2026”, in programma il 30 maggio, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità.Dalle 7 alle 10, in Via Doberdò, da Via Trieste a Via R. Brozzi, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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