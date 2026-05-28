Un cliente ha vinto 2 milioni di euro al Caffè Milani di Milano con il jackpot X50. La vincita è avvenuta in via Carlo Farini. La somma è stata ottenuta grazie alla combinazione di un simbolo X50, che ha moltiplicato la vincita. La schedina vincente è stata convalidata ieri sera nel locale. La giocata ha coinvolto una singola schedina, e nessun dettaglio sui metodi di pagamento è stato reso pubblico.

? Domande chiave Chi è il cliente che ha cambiato vita in via Carlo Farini?. Come ha fatto il simbolo X50 a moltiplicare la vincita?. Dove si sono concentrate le altre vincite milionarie dell'ultima settimana?. Perché l'identità del nuovo milanese resta un mistero per il quartiere?.? In Breve Vincita ottenuta con tagliando Nuovo 50X da 10 euro presso Caffè Milani.. Simbolo X50 ha moltiplicato il premio per 50 volte il valore base.. Settimana record con cinque vincite milionarie tra Roma, Liguria, Friuli e Toscana.. Premio da 6 milioni a Roma e 5 milioni a Milano registrati recentemente.. Un biglietto da 10 euro venduto al Caffè Milani di via Carlo Farini a Milano ha trasformato un cliente qualunque in un nuovo milionario con un premio da 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, colpo da 2 milioni al Caffè Milani: vinto il jackpot X50

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