Mieloma multiplo in Sicilia istituzioni e clinici a confronto su equità di accesso e innovazione terapeutica
In Sicilia, si sono incontrati rappresentanti delle istituzioni e clinici per discutere del mieloma multiplo. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle cure innovative e rafforzare la rete ematologica regionale. Durante l’incontro, si è parlato di come facilitare il collegamento tra ospedale e territorio per garantire un percorso più efficace ai pazienti. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma si sono evidenziate le aree di intervento prioritario.
Garantire accesso equo alle cure innovative, rafforzare la rete ematologica regionale e migliorare il collegamento tra ospedale e territorio. Sono questi i temi al centro del “Forum Regionale Ematologia: scenari futuri tra ospedale e territorio”, evento istituzionale promosso da Johnson & Johnson. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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