Mieloma multiplo in Sicilia istituzioni e clinici a confronto su equità di accesso e innovazione terapeutica

Notizia in breve

In Sicilia, si sono incontrati rappresentanti delle istituzioni e clinici per discutere del mieloma multiplo. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle cure innovative e rafforzare la rete ematologica regionale. Durante l’incontro, si è parlato di come facilitare il collegamento tra ospedale e territorio per garantire un percorso più efficace ai pazienti. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma si sono evidenziate le aree di intervento prioritario.