Michele Orti Manara a Nebbiuno per presentare il suo Le maschere del massacro
Sabato 30 maggio, alle 18, lo scrittore Michele Orti Manara presenta a Nebbiuno il suo ultimo romanzo "Le maschere del massacro", nell'ambito della rassegna "Paideia incontra autrici, autori, lettrici e lettori", organizzata dall'associazione culturale Paideia in collaborazione con la libreria La. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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