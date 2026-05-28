Un'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha sequestrato oltre 200 milioni di euro a un presunto tesoro legato al traffico di droga. I controlli hanno riguardato un patrimonio ritenuto collegato a un noto latitante. Il sequestro è stato effettuato durante indagini che hanno portato alla confisca di beni e disponibilità finanziarie. L'indagine prosegue per accertare eventuali legami con attività illecite e reti criminali.

“Questi accertamenti – affermano gli inquirenti – hanno permesso di cristallizzare l’imponente patrimonio sedimentato in oltre 40 anni come reimpiego dei proventi delle attività di narcotraffico. Più in dettaglio, è stato possibile acclarare come quei capitali siano stati nel tempo reimmessi nei circuiti dell’economica legale e siano oggi disseminati in una vasta moltitudine di strumenti finanziari, di partecipazioni azionarie, rapporti bancari, nonché in holding societarie e altri veicoli di schermatura localizzati, in massima parte, in Spagna, Lussemburgo, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra”. A dirlo è il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, dopo il maxi blitz della Guardia di finanza controil patrimonio di Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Messina Denaro: scoperto tesoro della droga. Sequestrati oltre 200 milioni di euro

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Arrestato fedelissimo di Matteo Messina Denaro: sequestrati beni per 200 milioni

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