Marquez | Rimonta? No penso a stare bene Il braccio si disconnetteva Ora è risolto spero

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spagnolo è tornato in pista al Mugello dopo un infortunio, ma ha spiegato di voler prima concentrarsi sul recupero fisico. Ha detto che il suo braccio si disconnetteva e ora spera che il problema sia risolto. Ha aggiunto che se si concentrasse sul campionato, rischierebbe di mettere sotto pressione troppo il corpo, aumentando il rischio di nuovi infortuni.

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È un Marc Marquez evidentemente prudente quello che si è presentato al Mugello per provare a tornare in pista nel GP d'Italia dopo il doppio intervento chirurgico seguito alla caduta nel GP di Francia. Il nove volte iridato non fa proclami e dà priorità alla salute. “Mi piacerebbe poter dire: ‘Sì, adesso parte la rimonta’. Ma non sono nel momento giusto per parlare di rimonta mondiale. La vera rimonta che devo affrontare è quella verso il mio futuro, tornare a stare bene e sentire di poter guidare una MotoGP al massimo livello. Nelle prime gare stavo tirando fuori risultati non so nemmeno io come, a strappi, senza continuità. La priorità è recuperare fisicamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Marquez: "Rimonta? No, penso a stare bene. Il braccio si disconnetteva. Ora è risolto, spero..."
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