Maratea ok 1 milione per il turismo | ai soccorsi per le frane sulla SS18
Il governo ha approvato un milione di euro destinato al turismo nella zona di Maratea. Questi fondi sono stati assegnati anche per sostenere le operazioni di soccorso e di ripristino sulla strada statale 18, interessata da frane. Restano da chiarire i criteri per il calcolo dei rimborsi alle imprese colpite. Le modalità di attivazione dei fondi devono essere completate entro sessanta giorni.
? Domande chiave Come verranno calcolati i rimborsi per le imprese colpite dalle frane?. Chi deve attivare i fondi entro i prossimi sessanta giorni?. Quali criteri tecnici determineranno l'accesso al milione di euro stanziato?. Perché il calo del fatturato è la base per il ristoro?.? In Breve Emendamento Araneo e Verri alla Legge di Stabilità Regionale 2026 approvato in aula.. Contributi proporzionali al calo di fatturato rispetto alle stagioni pre-frane del 2022.. Giunta Bardi ha sessanta giorni per rendere operativi i fondi stanziati.. Disagi infrastrutturali nel tratto di Castrocucco colpiscono alberghi e ristoranti dal 2022..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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