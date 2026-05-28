Il governo ha approvato un milione di euro destinato al turismo nella zona di Maratea. Questi fondi sono stati assegnati anche per sostenere le operazioni di soccorso e di ripristino sulla strada statale 18, interessata da frane. Restano da chiarire i criteri per il calcolo dei rimborsi alle imprese colpite. Le modalità di attivazione dei fondi devono essere completate entro sessanta giorni.

? Domande chiave Come verranno calcolati i rimborsi per le imprese colpite dalle frane?. Chi deve attivare i fondi entro i prossimi sessanta giorni?. Quali criteri tecnici determineranno l'accesso al milione di euro stanziato?. Perché il calo del fatturato è la base per il ristoro?.? In Breve Emendamento Araneo e Verri alla Legge di Stabilità Regionale 2026 approvato in aula.. Contributi proporzionali al calo di fatturato rispetto alle stagioni pre-frane del 2022.. Giunta Bardi ha sessanta giorni per rendere operativi i fondi stanziati.. Disagi infrastrutturali nel tratto di Castrocucco colpiscono alberghi e ristoranti dal 2022..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratea, ok 1 milione per il turismo: ai soccorsi per le frane sulla SS18

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