IL COMMISSARIAMENTO UNA LITURGIA NECESSARIA Il chirografo è un documento, firmato dal Papa. Ieri, abbiamo appreso che il Sommo Pontefice ha stabilito, alla luce della debitoria ammontante a circa DUECENTOCINQUANTA MILIONI di euro, di commissariare la fondazione casa sollievo della sofferenza, presieduta dal vescovo della nostra arcidiocesi e incaricata-come noto-della gestione dell’omonima struttura ospedaliera, sorta per volere di San Pio. Ebbene, un’analoga decisione dovrebbe investire le amministrazioni, che si distinguono per i silenzi o in ragione del loro pessimo modo di agire. Ricordiamo, a mo’ di esempio significativo, il caso di Manfredonia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, i Consiglieri di Opposizione: “Il Commissariamento una Liturgia necessaria”

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