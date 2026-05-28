Lumen che Festone! quattro giorni di eventi per aprire la stagione 2026

Notizia in breve

La stagione 2026 di Lumen inizia con l’evento “Festone”, che si svolge in quattro giorni. L’evento segna l’apertura del progetto di rigenerazione urbana con finalità culturali, situato vicino al Parco del Mensola. La gestione è affidata a un’associazione locale. L’evento comprende varie iniziative dedicate alla promozione culturale e alla valorizzazione del territorio. La manifestazione si conclude con un programma di attività dedicate alla comunità e alla partecipazione pubblica.