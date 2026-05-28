L' oroscopo di venerdì 29 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio 2026, le persone nate sotto il segno dell’Ariete saranno particolarmente energiche e determinate. Le stelle indicano un’intensa giornata di impegno e concentrazione, con risultati che potrebbero arrivare grazie alla forza di volontà. La posizione dei pianeti suggerisce che questa energia si manifesterà anche nelle attività quotidiane, favorendo decisioni rapide e azioni decise. La giornata si sviluppa in un clima di dinamismo, con la Torre Pendente come simbolo di resistenza e perseveranza.

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Cari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Che la magia della Torre Pendente vi accompagni lungo questa giornata speciale del 29 maggio 2026!ArieteEnergia e determinazione guideranno la vostra giornata. La convivialità in Piazza dei Miracoli porterà nuove. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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