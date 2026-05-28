L' oroscopo di venerdì 29 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026, le persone nate sotto il segno dell’Ariete saranno particolarmente energiche e determinate. Le stelle indicano un’intensa giornata di impegno e concentrazione, con risultati che potrebbero arrivare grazie alla forza di volontà. La posizione dei pianeti suggerisce che questa energia si manifesterà anche nelle attività quotidiane, favorendo decisioni rapide e azioni decise. La giornata si sviluppa in un clima di dinamismo, con la Torre Pendente come simbolo di resistenza e perseveranza.