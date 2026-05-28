Logan Paul, wrestler della WWE, ha annunciato di essersi strappato il tricipite e di dover stare fuori sei mesi. Tuttavia, ha dichiarato che prevede di tornare prima del previsto. Non sono stati forniti dettagli sulla sua condizione o sui piani di recupero specifici. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico dell’atleta. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata diffusa sui motivi dell’infortunio o sui trattamenti previsti.

Logan Paul della WWE ha commentato il suo infortunio, promettendo di recuperare prima dei tempi previsti dai medici. Paul ha avuto una performance agrodolce al Saturday Night’s Main Event della WWE, dove lui e il suo compagno di tag team Austin Theory hanno mantenuto i titoli di campioni di coppia. Tuttavia, ha subito un infortunio al tricipite che lo terrà lontano dal ring per un po’. In un post su Instagram, lo YouTuber si è vantato di non aver avuto bisogno di anestesia durante l’intervento chirurgico e ha anche affermato che tornerà prima dei sei mesi previsti. “Mi sono strappato il tricipite, mi hanno operato da sveglio, ho detto al dottore che volevo sentire tutto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Logan Paul: “Mi sono strappato il tricipite e dovrei stare fuori sei mesi, ma tornerò prima”.

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