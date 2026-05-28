LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | finisce qui il malore costa il torneo al n1

Il match tra il numero uno del mondo e l'avversario si è concluso con la vittoria del secondo in cinque set. Dopo aver vinto i primi due parziali, il giocatore ha subito un calo e ha perso i successivi tre set. La partita si è interrotta a causa di un malore che ha coinvolto il numero uno, impedendogli di continuare. La diretta si è conclusa con questa notizia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 15.48 Sinner era in assoluto controllo. 6-3, 6-2, 5-1. Sembrava finita. Poi, intorno alle 2 ore di partita, è arrivato il malessere decisivo. “ Mi sento disidratato, devo vomitare “. Da quel momento l’azzurro non si è più ripreso. Ha concluso la partita con la speranza di avvertire un miglioramento, ma così non è stato. 1-6 Palla corta di Sinner e diritto vincente di Cerundolo. Il n.1 al mondo fuori al 2° turno. 0-40 In rete il rovescio incrociato di Sinner. Ormai è finita, amici. Ma è finita dal 5-1 del terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: finisce qui, il malore costa il torneo al n.1

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LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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