LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-7 1-6 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break siamo ai titoli di coda

Notizia in breve

Nel quinto set del match di Roland Garros, il punteggio è 0-3 con un doppio break per l’avversario. Durante uno scambio, il giocatore in corsa ha colpito un passante di diritto in rete. Il punteggio complessivo è 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, con il quinto set ancora in corso.