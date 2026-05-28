LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-7 1-6 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break siamo ai titoli di coda
Nel quinto set del match di Roland Garros, il punteggio è 0-3 con un doppio break per l’avversario. Durante uno scambio, il giocatore in corsa ha colpito un passante di diritto in rete. Il punteggio complessivo è 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, con il quinto set ancora in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Doppio break. In rete il passante di diritto in corsa di Sinner. Forse è finita qui. Seconda di servizio. 40-A Serve&volley di Sinner, risposta vincente di Cerundolo con il rovescio lungolinea. 40-40 Regalo qui di Cerundolo. Spara fuori un diritto a campo aperto, Sinner si era fermato. L’azzurro si piega ancora sulle ginocchia. 40-A Altra palla corta in rete di Sinner, che poi si accascia nuovamente sulle ginocchia. Se lo scambio si allunga, l’azzurro sembra non avere alcuna arma per fare il punto. Seconda. 40-40 Sul nastro la palla corta dell’azzurro. Bisogna cercare in qualche modo di tenere questo turno di battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
Notizie e thread social correlati
LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 4-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break per l’italianoSinner ha ottenuto un doppio break e conduce 6-3, 4-1 contro Cerundolo nel secondo set a Roland Garros 2026.
LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, 3-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break per il n.1Sinner ha ottenuto un doppio break e si trova in vantaggio 6-3, 6-2, 3-0 contro Cerundolo nel match di Roland Garros 2026.
Temi più discussi: Sinner-Juan Manuel Cerundolo, secondo turno a Parigi: quando e dove vederla; Sinner-Cerundolo si vedrà in tv in chiaro sul Nove? Orario, programma, streaming; A che ora gioca Sinner contro J. Cerundolo il 28 maggio al Roland Garros. Dove vederlo in tv; LIVE Sinner-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: grande ostacolo il caldo torrido del mezzogiorno.
LIVE Roland Garros, 2° turno: Sinner- J.M.Cerundolo, primo set in corso x.com
LIVE ATP French Open Roland Garros Day Five | Sinner struggling while serving it out as Cobolli breezes through facebook
Diretta Live Sinner-J.Cerundolo Roland Garros 2°turno: Juan si prende il break nel quinto setDue prime vincenti dell’altoatesino, errore in contropiede per il numero uno al mondo. Jannik, però, si rifà prontamente con lungo linea e colpo al volo a rete, tiene Cerundolo a distanza di sicurezza ... sport.virgilio.it
Sinner-Cerundolo 6-3 6-2 5-7 1-6 0-1 LIVE al Roland Garros, Jannik sta male e lascia andare il 4° set: il risultato in direttaLa diretta di Sinner-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e il risultato live ... fanpage.it
Le classifiche di potere pre-sorteggio di Roland Garros di Gill Gross reddit