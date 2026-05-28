Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, tre corridori sono in fuga con meno di un minuto di vantaggio sul gruppo principale. Tra loro, si trova un ciclista con il nome di Bais. Intanto, un altro atleta si sta avvicinando alla testa della corsa, secondo le ultime informazioni. La corsa prosegue con i ciclisti che cercano di consolidare la propria posizione in classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 14.59 Anche Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) si sta avvicinando alla testa della corsa. 14.56 Il britannico si ricongiunge con i due uomini del Team Polti VisitMalta: il loro vantaggio è di ’44” sul gruppo. 14.53 James Shaw (EF Education-EasyPost) all’inseguimento dei due battistrada. 14.50 Caduta per Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl Trek). 14.48 Mancano 116 km al traguardo. 14.45 Darren Rafferty (EF Education-EasyPost) sta provando a riportarsi sui due uomini del Team Polti VisitMalta. 14.42 La media oraria della prima ora di corsa è di 44,9 Kmh. 14.39 Il vantaggio dei due battistrada non cresce, ora Bais e Mifsud guidano con ’12” di sul plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini all’attacco con meno di 1? sul gruppo, c’è Bais

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The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything

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