CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 16.01 Oggi si pensava che i vari favoriti, tra cui Ciccone e Narvaez, prendessero la fuga iniziale. La loro tattica, invece, è stata quella di aspettare il Muro di Ca’ del Poggio per decidere tutto, facendo lavorare le proprie squadre per tenere sotto controllo i fuggitivi. 15.58 Anche i quattro fuggitivi non stanno forzando. Il loro obiettivo è quello di non sprecare energie in questa fase, per poi provare a resistere alla rimonta del gruppo negli ultimi km. 15.55 Nessuno dei quattro fuggitivi ha ottenuto vittorie in carriera e difficilmente oggi avranno la possibilità di aggiornare questa statistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km all’arrivo, i quattro fuggitivi mantengono 1’40” sul gruppo

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