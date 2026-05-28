L’industria degli adolescenti sottratti

di Armando Manocchia – Una nuova e sconvolgente inchiesta giornalistica svela il traffico legale di minori negli Stati Uniti attraverso adozioni e case famiglia per adolescenti rinchiusi in centri di cura residenziali a scopo di lucro dove subiscono regolarmente abusi sessuali e manipolazioni psicologiche, che spesso culminano nel suicidio. I bambini adottati sono ampiamente sovrarappresentati in quello che definiamo “l’industria degli adolescenti problematici”. Una vasta rete di strutture, di centri di trattamento residenziali a scopo di lucro, con programmi nella natura e collegi scarsamente regolamentati.Alcuni bambini sono orfani, altri sono stati strappati ai genitori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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