Un ingegnere responsabile della sicurezza dei trasporti e degli impianti fissi è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione legata alle seggiovie in Piemonte. La società Graffer, coinvolta nelle opere olimpiche, risulta anch’essa interessata dall’indagine. L’indagato ha pubblicato sui social una foto con un ministro, accompagnata dalla didascalia “Il mio ministro preferito”.

È finito sotto inchiesta l’ingegnere Pietro Marturano, responsabile della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti e degli impianti fissi, il dirigente che ha postato una foto dove è ritratto assieme a Matteo Salvini, accompagnandola con la dicitura “Il mio ministro preferito”. Una perquisizione, con acquisizione di documenti, computer e telefonini, è stata ordinata dal procuratore Alessandro Pepè di Verbania e dalla sostituta Sveva De Liguoro, che hanno aperto un’indagine preliminare sulla gestione e manutenzione di due impianti di risalita in Piemonte. Oltre ai vertici dell’Agenzia Ansfisa che fa riferimento al ministero dei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’inchiesta per corruzione sulle seggiovie in Piemonte: coinvolta anche la Graffer, che ha in mano tre opere olimpiche

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