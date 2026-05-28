Le unità di misura in Canada sono pazze

Da ilpost.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Canada, le unità di misura variano a seconda del contesto. La temperatura dell'aria si indica in gradi Celsius, mentre quella usata per i forni è in gradi Fahrenheit. L'altezza si misura in piedi e la velocità in miglia orarie. Questa combinazione di sistemi metrico e imperiale può creare confusione, poiché alcuni dati sono espressi in unità diverse a seconda delle situazioni.

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La temperatura dell'aria si esprime in °C, quella del forno in °F; l'altezza in piedi, la velocità in kmh; per dire quanto è lontana una città, poi, si contano le ore Le unità di misura degli altri sembrano spesso bizzarre ed eccezionalmente scomode, soprattutto quelle locali antiche: dalla pertica lodigiana, circa 716 metri quadrati, alla peninkulma finlandese, la distanza da cui è possibile udire un cane abbaiare (circa 6 chilometri). In Canada è tutto il sistema di misurazione a essere singolare: non perché utilizzi unità insolite, ma perché combina due sistemi diversi, imperiale e metrico decimale, in modo incoerente e spiazzante per chi proviene da altri paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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