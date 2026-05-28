La resa – quando l’IA diventò il nostro Dio

È online il nuovo podcast di 24Ore Podcast di Gianluca Nicoletti, giornalista e conduttore di Melog su Radio 24, e Padre Paolo Benanti, frate francescano, teologo, docente di Filosofia morale alla Luiss Guido Carli, membro dell’High Level Advisory Board on AI delle Nazioni Unite. A pochi giorni dalla Prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, in cui si parla di intelligenza artificiale si è accesa l’attenzione sull’impatto di algoritmi e tecnologia non solo sulla nostra vita ma sul nostro pensiero e sulla nostra umanità. Qual è il rapporto tra etica ed intelligenza artificiale? Dove è... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Giorno 145 - Quando lorgoglio porta alla rovina

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