La metodologia PRAIM e UrbanMIS tracciano il futuro dei borghi irpini
Le metodologie PRAIM e UrbanMIS vengono utilizzate per analizzare i territori dei borghi irpini, con l’obiettivo di guidare interventi di rigenerazione urbana e favorire il riuso del patrimonio edilizio dismesso. Questi strumenti permettono di raccogliere e interpretare i dati relativi al territorio, facilitando decisioni informate per lo sviluppo locale. La loro applicazione si concentra sulla valorizzazione delle aree rurali e storiche, puntando a un miglioramento complessivo delle comunità.
Comprendere il territorio attraverso l’analisi dei dati, orientare le scelte di rigenerazione urbana e supportare il riuso strategico del patrimonio edilizio dismesso. Sono questi gli obiettivi al centro del workshop PRAIM, tenutosi il 22 maggio 2026 presso l’ Ex Carcere Borbonico di Avellino, nell’ambito di un percorso di ricerca dedicato ai piccoli centri delle aree interne irpine. L’iniziativa, sviluppata dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell’ Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Provincia di Avellino, ha rappresentato un momento di confronto istituzionale, tecnico e operativo sul tema del riuso adattivo del patrimonio costruito dismesso dei piccoli centri delle aree interne. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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