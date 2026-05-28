la metodologia praim e urbanmis tracciano il futuro dei borghi irpini

Notizia in breve

Le metodologie PRAIM e UrbanMIS vengono utilizzate per analizzare i territori dei borghi irpini, con l’obiettivo di guidare interventi di rigenerazione urbana e favorire il riuso del patrimonio edilizio dismesso. Questi strumenti permettono di raccogliere e interpretare i dati relativi al territorio, facilitando decisioni informate per lo sviluppo locale. La loro applicazione si concentra sulla valorizzazione delle aree rurali e storiche, puntando a un miglioramento complessivo delle comunità.