La Juventus sta valutando sacrifici di bilancio per l’estate, con particolare attenzione alle operazioni di mercato. Tra i nomi sul tavolo c’è Khéphren Thuram, molto richiesto dalle grandi squadre, ma il club ha deciso di non cedere facilmente. La società sta studiando le proprie risorse economiche e le possibili mosse per rafforzare la squadra senza compromettere le finanze. La prossima sessione di mercato si preannuncia quindi complessa e orientata a scelte oculate.

La Juventus si appresta a vivere una sessione estiva di calciomercato caratterizzata da profonde riflessioni finanziarie e strategiche per pianificare il futuro della rosa. Come ammesso recentemente da Damien Comolli, il club bianconero potrebbe essere costretto a sacrificare almeno un giocatore di primissimo piano del proprio organico con l’obiettivo prioritario di sistemare i conti societari e recuperare le risorse necessarie per finanziare i successivi movimenti in entrata. In questo scenario di parziale ridimensionamento, i nomi caldi destinati a lasciare Torino sono principalmente quelli del difensore brasiliano Gleison Bremer e del laterale italiano Andrea Cambiaso, ma i radar delle grandi potenze calcistiche europee si sono accesi anche intorno alla posizione del mediano Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus studia i sacrifici di bilancio per l’estate: Khéphren Thuram nella lista dei desideri delle big ma il club alza il muro

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