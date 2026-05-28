Il capitano della Juventus ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, in cui ha fatto un bilancio della stagione e ha condiviso le proprie riflessioni sull’andamento della squadra. A pochi giorni dalla fine del campionato, ha espresso la sua opinione sulla mancata qualificazione in Champions League e ha parlato delle prospettive future del club. Il messaggio ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha rotto il silenzio a pochi giorni dalla conclusione del campionato, affidando a un lungo messaggio sul proprio profilo ufficiale Instagram il bilancio di un’annata tormentata e le linee guida per il futuro del club. La mancata qualificazione alla prossima Champions League, determinata dal sesto posto finale in classifica, rappresenta un verdetto sportivo doloroso per la società torinese, costretta a rinunciare alla massima competizione europea dopo molti anni di presenza consecutiva. In questo scenario di profonda rifondazione, il centrocampista azzurro si è assunto la responsabilità della fascia... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus fallisce la Champions ma Manuel Locatelli suona la carica: il lungo messaggio del capitano scuote l’ambiente

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LOCATELLI SHOCK: Se falliamo la Champions è GRAVE! Ammissione da Capitano!

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